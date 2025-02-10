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Cроки проведения госзакупок сократили в Казахстане

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Люди подписывают документы
Документы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане кратно сокращены сроки проведения госзакупок - уже заключены первые договоры о госзакупках по новым упрощенным правилам, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

"Их принятие позволяет оперативнее запускать проекты, в том числе социально значимые, и минимизировать риски их удорожания. Победителями в основном становятся местные компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что 1 июля 2024 года глава государства подписал новый закон "О государственных закупках", нацеленный на упрощение и дебюрократизацию процедур. В рамках закона приняты новые правила, включающие в себя максимальное сокращение сроков проведения госзакупок.

Так, по закупкам, проводимым способом конкурса, обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок - с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов - с 10 до 3 рабочих дней.

Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.

Сообщается, что победители закупок через конкурс, проводимый с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом) определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов.

Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др.

Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней.

Кроме того, для местных поставщиков увеличены условные скидки - с 1% до 2%.

Конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области стал одним из первых в стране, проведенных по новым правилам. Он был объявлен 8 января, а итоги по нему подведены в течение 6 рабочих дней, и уже 16 января застройщик приступил к работе.

"Стоимость проекта составляет более 2 млрд тенге. Подрядчик был выбран по новым госзакупкам с применением рейтингово-балльной системы, что значительно сократило сроки конкурса. Это позволило нам начать строительство уже 16 января. Проект будет завершен до конца года, и объект будет введен в эксплуатацию. Мы также акцентируем внимание на местных застройщиках, которые получают дополнительные баллы в системе, что стимулирует их участие", - сообщил и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Сообщается, что здание спортшколы будет состоять из двух блоков, соединенных между собой через переход. Здесь будут функционировать тренажерный зал, хоккейный корт и другие тренировочные площадки. 90% строительных материалов планируется использовать местного производства. Общая пропускная способность сельской спортшколы - 78 человек в смену.

Напомним, 1 июля прошлого года глава государства подписал закон "О государственных закупках" - документ направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса.

Отмечалось, что в целях оперативного проведения закупок, предоставления больших полномочий заказчикам, а также исключения затягивания процедур закупок теперь жалобы будут рассматриваться непосредственно самим организатором закупок. Обжалование итогов закупок будет осуществляться посредством веб-портала и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2219376-croki-provedeniya-goszakupok-sokratili-v-kazahstane/