Токаев высказался о востребованности специалистов для строительства АЭС в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль "Город рабочих профессий", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Он отметил, что квалифицированные кадры будут нужны для строительства АЭС.

На выставочной площадке EXPO проходит фестиваль "Город рабочих профессий", объединивший будущих специалистов, работодателей и организации профессионально-технического образования.

"Это первое масштабное мероприятие в рамках объявленного главой государства Касым-Жомартом Токаевым Года рабочих профессий", - отметили в Акорде.

На фестивале представлены 40 интерактивных выставочных зон, где можно ознакомиться с более чем 200 специальностями и узнать об особенностях различных отраслей экономики. Сообщается, что за первые два дня мероприятие посетили более 15 тыс. человек.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с подготовкой специалистов для энергетической, горнорудной, металлургической, нефтегазовой, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей.

"Президент был проинформирован о преобразованиях в организациях профессионально-технического образования, деятельность которых ориентирована на запросы рынка труда с учетом специфики регионов.

По мнению главы государства, для реализации таких крупных проектов, как строительство атомной электростанции, будут крайне востребованы квалифицированные специалисты", - сказано в сообщении.

Напомним, неделю назад премьер-министр страны Олжас Бектенов провел совещание, где были обсуждены перспективы развития атомной науки, образовательных программ по подготовке специалистов для атомной отрасли.

А в январе мы писали, что измеряющих радиацию специалистов будут готовить в Казахстане в связи со строительством АЭС.

Добавим, что во время общения с участниками фестиваля Касым-Жомарт Токаев высказался о переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина.