Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на молодежном форуме "Жаңа адамдар". Глава государства отметил, что радуется успехам и поддерживает каждую инициативу юных соотечественников, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, руководитель движения Асель Баденова рассказала президенту о результатах деятельности "Жаңа адамдар".

По ее словам, организация насчитывает около 15 тысяч молодых активистов и имеет кампусы в 19 городах страны. На сегодняшний день ими были организованы десятки гражданских инициатив и акций.

Молодые люди ведут борьбу с вандализмом, незаконными свалками, продажей спиртных напитков несовершеннолетним, наркоторговлей и другими социальными болезнями, открыто и активно выражая свою гражданскую позицию.

Обращаясь к участникам форума, глава государства выразил признательность молодежи, неравнодушной к судьбе своей Родины. Он отметил, что радуется успехам и поддерживает каждую инициативу юных соотечественников.

"Я всегда говорю о том, что молодежь Казахстана - креативная. Только что были высказаны замечательные идеи и добрые начинания. Слушая ваши выступления, вдыхая атмосферу форума, я испытываю невероятное по силе чувство гордости за нашу молодежь и уверенность за будущее Казахстана. Молодым - везде у нас дорога. Будущее нашей страны - в руках интеллектуальной, образованной, идущей в ногу со временем молодежи. Я как президент возлагаю на вас большие надежды", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал нынешний период в истории нашей страны переломным и указал на то, что перед обществом стоят высокие цели.

"Казахстан должен стать самым передовым государством. Мы должны стать нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. Воплощать все начинания в жизнь предстоит молодым людям. "Жаңа адамдар" - это отражение нового общества, новая реальность. Это движение, объединившее ответственную молодежь. Благодарю вас за поддержку нашей стратегии. Ваши транспаранты отражают самую суть наших реформ, основанных на концепции строительства Справедливого Казахстана, обеспечения Закона и Порядка", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на значимость патриотического настроя, установления верховенства Закона и Порядка в обществе, экологической акции "Таза Қазақстан".

По его мнению, добросовестно служить стране могут только решительные граждане, способные взять на себя ответственность.

"Для молодежи создаются все условия. Казахстан - одна из немногих стран в мире, в которой дети и молодежь получают всестороннюю поддержку государства. Сразу после рождения каждый ребенок у нас автоматически становится участником национальных программ.

Как вы знаете, уже второй год часть доходов Нацфонда поступает на счета детей. Достигнув совершеннолетия, они смогут направить эти деньги на обучение или покупку жилья.

Для детей с пяти лет действует программа "Келешек", которая помогает родителям накопить деньги на будущее образование детей. С шести-семи лет каждый ребенок получает гарантированное бесплатное школьное образование. Все эти обязательства берет на себя государство. Далеко не во всех странах мира это так. Нужно ценить то, что есть. У нас немало достижений.

Школьникам начальных классов предоставляется бесплатное питание. Дети могут посещать различные кружки и секции за счет государства. Выпускники школ имеют возможность поступить на грант в вуз или колледж. В последние годы мы значительно увеличили количество грантов. По программе "Болашақ" за рубежом обучаются тысячи молодых людей. Они вернутся в Казахстан и внесут свой вклад в развитие нашей страны.

Востребованным проектом стал "Президентский молодежный кадровый резерв". Он позволяет привлечь молодых специалистов, которые составят ядро будущих государственных управленцев. В рамках политических реформ введены специальные квоты для молодежи на выборах в мажилис и маслихаты. Это придало новый импульс деятельности представительных органов власти.

Верю, что присутствующие здесь грамотные, патриотичные молодые люди обязательно войдут в состав либо маслихатов, либо парламента, а, возможно, будут работать и в правительстве.

Особое внимание уделяется поддержке молодых предпринимателей и молодых семей, для которых, к примеру, предусмотрено льготное кредитование на развитие бизнеса и покупку жилья. И это лишь небольшая часть программ и проектов, направленных на создание широких возможностей для самореализации детей и молодежи", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, в стране немало квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям: учителей, врачей, ученых, инженеров, рабочих и других. Молодежь Казахстана ярко проявляет себя и в креативной индустрии.

"Благодаря успехам наших граждан Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей. Государство будет всячески содействовать развитию креативной индустрии. Сейчас создается специальный фонд, который займется системной поддержкой проектов по литературе, музыке, кино, сериалам и компьютерным играм. Для молодежи это еще один мощный ресурс для самореализации. Очень важно честно трудиться и зарабатывать, то есть быть ответственным гражданином. Нынешний год объявлен Годом рабочих профессий. Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе. Приоритетной задачей является формирование культа труда. Любой труд - в почете, особенно большого уважения заслуживает наша молодежь, выбравшая рабочие профессии", - заявил президент.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев отметил, что трудиться во имя процветания государства - наш долг. Он выразил уверенность в том, что благодаря прочному единству и неиссякаемой энергии нашей молодежи общими силами будет построен Справедливый Казахстан.

На форуме выступили руководитель алматинского кампуса молодежного движения "Жаңа адамдар" Владимир Изюмников, пресс-секретарь движения Алпамыс Абилов, руководитель гражданской кампании "Тұмар" Галия Тузен, руководитель гражданской кампании "Халық қаһары" Алихан Сарсенов, руководитель гражданской кампании Antitrash Бауыржан Аманов, которые высказались в поддержку реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с бизнес-сообществом. В ходе встречи глава государства обратил внимание на проблемы заемщиков. Он отметил, что несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило 1,5 млн человек.

Также президент отметил, что финансовая устойчивость страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств.