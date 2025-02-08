Выделено почти 1,2 млрд тенге: Бектенов отказался давать деньги на депо сверх сметы

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочего объезда ознакомился с генеральным планом развития города Косшы в Акмолинской области и проверил проводимую в регионе работу по созданию социальной инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов проинформировал главу кабмина о социально-экономическом развитии региона.

В данный момент в городе официально проживают порядка 59 тыс. человек, при этом по оценочным данным фактическое количество жителей составляет более 100 тыс. человек.

Колоссальную нагрузку испытывают инженерные сети, рассчитанные на 30 тыс. жителей. По прогнозам, численность населения вырастет до 150 тыс. к 2038 году.

Новый генплан предусматривает расширение территории, обновленное функциональное зонирование, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Аким Косшы Азамат Капышев доложил главе правительства о планируемых мерах по расширению жилищного фонда города, открытию новых социальных и инфраструктурных объектов, развитию рекреационных зон и др.

Под строительство новых многоквартирных жилых домов отводится свыше 360 га, под индивидуальное жилищное строительство - более 900 га. Также до 2038 года планируется строительство 31 детского сада, 16 общеобразовательных школ, областной больницы и 7 поликлиник.

В целях развития коммунальной инфраструктуры и создания дополнительных мощностей намечено строительство новой котельной, электрической подстанции и ЛЭП, водопроводных, очистных сооружений и др.

В 2024 году начаты работы по газификации города от магистрального газопровода "Сары-Арка" с завершением в 2026 году. Помимо этого, будут построены площадки производственных и коммунальных предприятий.

Для развития промышленности и создания новых рабочих мест в северо-западной части города намечено открытие индустриальной зоны общей площадью 264 га. Планируется строительство новой дороги в столицу.

Кроме того, планируется благоустройство парков и пешеходных бульваров, открытие парка развлечений и отдыха с детскими игровыми и спортивными объектами. Общая территория, отведенная под зеленые насаждения, составит 132,5 га.

Предусмотрены территории для размещения административных зданий, центрального стадиона, ледового дворца, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, нового дворца бракосочетания, дворца школьников, театра, детской-юношеской спортивной школы.

Особое внимание было уделено решению проблемных вопросов.

В частности, премьер-министр ознакомился с ходом строительства нового пожарного депо. Спустя 4 года завершены всего 60% работ. Подрядная организация объясняет это нехваткой финансирования.

По договору на возведение объекта с современным оснащением выделено почти 1,2 млрд тенге. Олжас Бектенов подчеркнул, что дополнительных средств предоставлено не будет, только в пределах заложенной в ПСД суммы.

Премьер-министр потребовал от подрядной организации завершить работы в ближайшее время, в противном случае договор будет расторгнут.

Также было доложено о решении многолетней проблемы 537 дольщиков, в том числе МЖК "Сиреневый сад". Новый подрядчик обещает ко дню города выдать ключи 106 горожанам, еще 209 - смогут в скором времени заселиться в долгожданное жилье по программе выкупа недвижимости для социально уязвимых категорий граждан. В свою очередь, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о проводимой работе по совершенствованию соответствующего законодательства.

Во время рабочего объезда Олжас Бектенов на примере строительства многопрофильной больницы в Косшы проверил проводимую в области работу по повышению качества предоставляемых гражданам медицинских услуг.

Лечебное учреждение со стационаром на 350 мест и поликлиникой на 1 тыс. посещений в смену будет обслуживать население города и семи пристоличных районов Акмолинской области.

На сегодня медицинскую помощь жителям Косшы оказывается в государственной и частной поликлиниках в общей сложности на 250 посещений в смену. При этом численность прикрепленного населения за последние 2 года выросла с 24 тыс. до 42 тыс. человек.

Строительство многопрофильной больницы решит вопрос нехватки имеющихся мощностей. Здесь будут функционировать отделения хирургии, травматологии, кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, химиотерапии и др.

Кроме того, на территории предусмотрено строительство двух многоквартирных жилых домов для медицинского персонала и пансионата для размещения иногородних пациентов.

Объект возводится за счет частных инвестиций компании "Viamedis" в размере более 28 млрд тенге. Из них свыше 9 млрд тенге планируется направить на оснащение больницы современным медицинским оборудованием германской компании Siemens.

Генеральный директор ТОО "Viamedis" Асет Ахметов проинформировал премьер-министра о том, что строительно-монтажные работы ведутся с опережением графика. Всего в них задействованы порядка 200 человек, стройматериалы закупаются преимущественно у отечественных производителей. Открытие поликлиники планируется до конца текущего года, стационара - в 2026 году. Запуск нового медучреждения позволит создать 956 рабочих мест.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Косшы началось строительство многопрофильной больницы, которая станет крупным медицинским объектом для жителей столицы и близлежащих районов.

В ноябре 2024 года в Косшы назначили нового акима. Распоряжением акима Акмолинской области вместо Гайдара Касенова пост занял Азамат Капышев. До этого он был руководителем аппарата акима Акмолинской области.