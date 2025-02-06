"Рост цен и обесценивание доходов": Жумангарин о последствиях "печатания денег"

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева напечатать еще денег, чтобы помочь фермерам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда включается печатный станок - вы знаете, это монетарная теория, что количество денег в экономике увеличивается, но если это не подтверждено соответствующей товарной массой, то возникает эффект инфляции. А инфляция обесценивает доходы населения и можно получить обратный эффект, понимаете?

Рост цен, и если инфляция выше 20% - называется "галопирующая инфляция", которая очень тяжело останавливаемая.

Это к чему приведет? Мы вынуждены будем индексировать зарплаты, пенсии, пособия, адресные социальные пособия на этот уровень инфляции, и бюджет опять уйдет в никуда", - сказал Жумангарин.

По его словам, в такой ситуации, если допустить повышение налогов, в том числе ставок НДС, правительству придется занимать на внешних рынках.

"Значит - увеличится госдолг. Поэтому вопрос достаточно спорный. В некоторых ситуациях это обычная мера, которая применяется странами для развития экономики, но, как и любую меру, ее надо применять очень осторожно", - резюмировал он.

Добавим, также и зампред Нацбанка в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева "включить печатный станок", чтобы увеличить эмиссию денежной массы в стране. Акылжан Баймагамбетов считает, что печать денег еще больше разгонит инфляцию в стране.

Еще сегодня министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, кого не коснется повышение НДС в Казахстане. По его словам, планируемая реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

А спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании высказался о сокращении неэффективных расходов из бюджета, упомянув при этом Илона Маска.