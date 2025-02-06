Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Рост цен и обесценивание доходов": Жумангарин о последствиях "печатания денег"

Опубликовано:

Купюры тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева напечатать еще денег, чтобы помочь фермерам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда включается печатный станок - вы знаете, это монетарная теория, что количество денег в экономике увеличивается, но если это не подтверждено соответствующей товарной массой, то возникает эффект инфляции. А инфляция обесценивает доходы населения и можно получить обратный эффект, понимаете?

Рост цен, и если инфляция выше 20% - называется "галопирующая инфляция", которая очень тяжело останавливаемая.

Это к чему приведет? Мы вынуждены будем индексировать зарплаты, пенсии, пособия, адресные социальные пособия на этот уровень инфляции, и бюджет опять уйдет в никуда", - сказал Жумангарин.

По его словам, в такой ситуации, если допустить повышение налогов, в том числе ставок НДС, правительству придется занимать на внешних рынках.

"Значит - увеличится госдолг. Поэтому вопрос достаточно спорный. В некоторых ситуациях это обычная мера, которая применяется странами для развития экономики, но, как и любую меру, ее надо применять очень осторожно", - резюмировал он.

Добавим, также и зампред Нацбанка в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева "включить печатный станок", чтобы увеличить эмиссию денежной массы в стране. Акылжан Баймагамбетов считает, что печать денег еще больше разгонит инфляцию в стране.

Еще сегодня министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, кого не коснется повышение НДС в Казахстане. По его словам, планируемая реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

А спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании высказался о сокращении неэффективных расходов из бюджета, упомянув при этом Илона Маска.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2218491-rost-cen-i-obescenivanie-dohodov-zhumangarin-o-posledstviyah-pechataniya-deneg/