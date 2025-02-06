Максимальный экономический эффект: Бектенов дал поручение по строительству АЭС в Казахстане

Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова был рассмотрен ход реализации поручений главы государства по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных на расширенном заседании правительства.

С учетом поставленной президентом задачи по опережающему развитию электроэнергетической инфраструктуры и созданию необходимых резервов заслушан прогнозный баланс электрической энергии на 2025-2031 годы. В связи с постоянно растущим потреблением электроэнергии предусмотрена структура мощностей с новой генерацией на уровне 26,5 ГВт до 2035 года, в т.ч. посредством модернизации действующих электростанций за счет частных инвестиций.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил о проведенных переговорах с потенциальными поставщиками по строительству первой атомной электростанции.

Бектенов подчеркнул, что при строительстве АЭС необходимо обеспечить максимальный экономический эффект для страны.

При выборе вендора поручено уделить внимание наращиванию внутристрановой ценности, локализации производства, трансферту технологий.

Также обсуждены перспективы развития атомной науки, образовательных программ по подготовке специалистов для атомной отрасли.

Своим экспертным видением поделились руководители ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков, Института ядерной физики Саябек Сахиев.

Напомним, ранее на расширенном заседании правительства с участием президента премьер-министр Олжас Бектенов в своем докладе заявил, что завершается анализ регионов для определения возможных мест для строительства второй АЭС в Казахстане.

Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Затем глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС.

А позже высказался о сокращении сроков строительства АЭС. "Будет достаточно серьезный мониторинг со стороны МАГАТЭ и других организаций. Достаточно жесткие экологические, пожарные требования, и другие требования. И в совокупности, думаем, что качество строительства не должно пострадать при сокращении сроков строительства", - указал он.

Еще Саткалиев заявил, что ведомство получило поручение искать площадку не только для второй, но и сразу для третьей АЭС в Казахстане.