"Отвечают, что денег нет": на ветхие воинские части и погранзаставы в Казахстане пожаловался депутат
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Депутат Болат Керимбек заявил, что в стране изношена инфраструктура в сфере обороны и безопасности, но денег в бюджете на их обновление не находят, передает корреспондент NUR.KZ.
На заседании мажилиса депутат Болат Керимбек озвучил запрос, касающийся изношенности инфраструктуры силовых структур в сфере обороны, безопасности, а также проблем военного жилья.
"Заставы пограничников, казармы Министерства обороны, здания воинских частей Национальной гвардии находятся в ветхом состоянии, а проведение капитального ремонта остается невозможным. Это вызывает серьезное беспокойство", - заявил Болат Керимбек.
Он добавил, что для капитального ремонта и обновления инфраструктуры нужно более 1,1 трлн тенге. В ближайшие годы в бюджете такая сумма не предусмотрена.
"Каждый раз, когда комитет поднимает эти вопросы перед Министерствами национальной экономики и финансов, звучит лишь ответ: "Денег нет". Но нельзя постоянно говорить, что денег нет, нужно искать выход. В бюджете никогда не бывает лишних средств, и в будущем ситуация вряд ли изменится.
Изношенная инфраструктура в армии - одна из причин, почему молодежь не хочет идти на военную службу. Ветхие объекты морально подавляют и негативно влияют на состояние людей. Вопросы безопасности, обороны и национальной защиты - это первоочередные задачи", - добавил депутат.
Он предложил провести анализ инфраструктуры и до марта текущего года представить конкретные шаги для решения вопроса.
Напомним, на прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Токаев поставил перед министром конкретные задачи по повышению боевого потенциала армии, усилению социальной и идеологической работы.
В сентябре прошлого года в Казахстане появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции, среди прочих, приводили такие доводы как отсутствие достаточного контроля и безопасности.
После этого министр обороны ответил на вопросы, в том числе о финансировании сферы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2218155-otvechayut-chto-deneg-net-na-vethie-voinskie-chasti-i-pogranzastavy-v-kazahstane-pozhalovalsya-deputat/