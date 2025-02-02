Токаев обратился к работникам печатных СМИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников печатных СМИ с Национальным днем печати, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил президент, этот праздник – символ глубокого уважения сотрудников печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности.

"Отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности. Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество.

В разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации. Сегодня наши профессиональные журналисты достойно продолжают этот славный путь, распространяя достоверную информацию и активно участвуя в утверждении общенациональных ценностей.

Уверен, наши периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, формирование нового качества нации и укрепление единства народа.

Желаю всем благополучия и творческого вдохновения!" - говорится в поздравлении Токаева.

Отметим, что Национальный день печати в Казахстане впервые отметили лишь в прошлом году.

Предложение внести день печати в список праздничных дат прозвучало в 2023 году. Авторы предложения уточняли, что дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

"Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", – уточнялось в проекте постановления.

Как пишет МИА "Казинформ", в конце июня 2023 года Дархан Кыдырали, который на тот момент занимал пост министра информации и общественного развития, сообщил о принятии праздника.

"2 февраля – Национальный день печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы", – отмечал экс-министр.