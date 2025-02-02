Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев обратился к работникам печатных СМИ

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников печатных СМИ с Национальным днем печати, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил президент, этот праздник – символ глубокого уважения сотрудников печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности.

"Отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности. Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество.

В разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации. Сегодня наши профессиональные журналисты достойно продолжают этот славный путь, распространяя достоверную информацию и активно участвуя в утверждении общенациональных ценностей.

Уверен, наши периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, формирование нового качества нации и укрепление единства народа.

Желаю всем благополучия и творческого вдохновения!" - говорится в поздравлении Токаева.

Отметим, что Национальный день печати в Казахстане впервые отметили лишь в прошлом году.

Предложение внести день печати в список праздничных дат прозвучало в 2023 году. Авторы предложения уточняли, что дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

"Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", – уточнялось в проекте постановления.

Как пишет МИА "Казинформ", в конце июня 2023 года Дархан Кыдырали, который на тот момент занимал пост министра информации и общественного развития, сообщил о принятии праздника.

"2 февраля – Национальный день печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы", – отмечал экс-министр.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217233-tokaev-obratilsya-k-rabotnikam-pechatnyh-smi/