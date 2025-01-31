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"С учетом национальных интересов": в Минэнерго рассказали, как выберут подрядчика для АЭС

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: Stefano Guidi / Getty Images

В Казахстане определились с потенциальными поставщиками технологий для строительства атомной электростанции (АЭС) в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС.

"Госкорпорация "Росатом" вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21 января казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в Российскую Федерацию. Этот визит стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера.

Также ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Республику Корея, Французскую Республику и Китайскую Народную Республику.

"Окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта пока не принято. Оно будет принято в 2025 году с учетом национальных интересов Казахстана, международных норм и обязательств", - резюмировали в Минэнерго.

На днях глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказывал, на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС.

Стало также известно, что Минэнерго получило поручение искать площадку не только для 2-й, но и сразу для 3-й АЭС в Казахстане. Тогда Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216955-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-v-minenergo-oglasili-spisok-potencialnyh-podryadchikov/