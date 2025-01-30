Жители Уральска теперь смогут сами выбирать акима города

Поскольку в прошлом году акима Уральска уже назначили, выборы пройдут только через 4 года от этой даты. Однако, если он досрочно покинет пост, они состоятся раньше, передает "Мой город".

Председатель территориальной избирательной комиссии Уральска Мухтар Давлетжанов сообщил, что с 2025 года в Казахстане акимов городов больше не будут назначать - их будут избирать жители путем голосования. Однако это нововведение пока не распространяется на акимов областей.

Процесс голосования останется таким же, как и раньше: жители будут выбирать кандидата и опускать бюллетень в урну. Акимов городов избирают сроком на 4 года.

В прошлом году акимом Уральска был назначен Мурат Байменов. Однако, если он досрочно покинет пост, будут объявлены выборы.

"Единственное, что выборы акима города будут проводиться в течение 50 дней. Второй момент - у депутатов маслихата есть собственные фонды для предвыборной кампании, а у акиматов сельских округов и акимов городов их нет. Это осложняет агитацию. При таком небольшом бюджете (80-100 тысяч тенге) провести полноценную кампанию по городу невозможно. Мы вносим предложения, сейчас уже рассматривается вопрос о создании таких фондов", - рассказал Мухтар Давлетжанов.

По словам председателя комиссии, низкая явка избирателей - проблема для всех регионов страны. В 2024 году в Уральске прошло четыре выборных кампании, но в основном голосовали люди старше 30 лет. Молодежь проявляет низкую активность, несмотря на то, что избирателям раздают памятные подарки.

Сегодня, 30 января, территориальная избирательная комиссия провела круглый стол по вопросам низкой явки молодежи. Обсуждали, как привлечь молодых избирателей. Среди предложений - организация онлайн-дебатов между кандидатами. Участники круглого стола отметили, что молодежь активно пользуется соцсетями, поэтому важно больше рассказывать о кандидатах именно там.

Ближайшие выборы состоятся в марте - жители будут выбирать акима села Круглоозерное и депутата 17 округа. В Уральске работают 130 избирательных участков.

В ЗКО в 2023 году выбрали трех акимов в Бокейординском, Таскалинском и Каратобинском районах.

В 2024 году в Уральске прошли выборы акимов поселка Зачаганск и Деркул, референдум, выборы депутата в городской маслихат.

Напомним, в октябре 2024 года Мурата Байменова назначили новым акимом Уральска. Ранее он занимал должность заместителя акима района Байтерек Западно-Казахстанской области.

Как заявил президент Казахстана, акимы районов и городов областного значения теперь будут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий действующих акимов. Касым-Жомарт Токаев добавил, что это важный шаг в трансформации политической системы.

Президент отметил, что в результате проведенных реформ значительно изменился институт акимов. Он подчеркнул, что окончательный переход к проведению прямых выборов сельских акимов позволил обновить корпус на 90%.

В Казахстане планируется запустить новый обучающий проект "Школа акимов" для решения вопроса комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня.