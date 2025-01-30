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Казахстанскую нацкомпанию обязали ликвидировать один из дочерних фондов

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Сфера "Нур-Алем" в Астане
Сфера "Нур-Алем". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Нацкомпания QazExpoCongress ликвидировала один из дочерних корпоративных фондов по предписанию ВАП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.

"По предписанию Высшей аудиторской палаты АО "Национальная компания "QazExpoCongress" оптимизировало свою структуру и ликвидировало дочерний корпоративный фонд "Торгово-выставочный центр "Казахстан".

Необходимость принятия данных мер была выявлена по результатам государственного аудита деятельности Министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций", - отмечается в сообщении палаты в Telegram-канале.

Как оказалось, у нацкомпании имелось два корпоративных фонда: одноименный КФ "QazExpoCongress" и КФ "ТВЦ "Казахстан", через которые осуществлялось целевое финансирование организации и управление казахстанскими павильонами на территории ВДНХ в Москве и на территории ЭКСПО-2020 в Дубае.

"При этом недостаточная загруженность данных двух некоммерческих организаций, а также дублирование отдельных функций, поставила под сомнение целесообразность их дальнейшего параллельного функционирования. В связи с этим Министерству торговли и интеграции совместно с АО "НК "QazExpoCongress" было поручено провести соответствующую реорганизацию.

В результате, нацкомпанией по согласованию с Министерством принято решение о ликвидации КФ "ТВЦ "Казахстан" с передачей всего имущества, имеющихся зданий, а также обязательств по договорам в ведение КФ "QazExpoCongress", - отмечается в сообщении ВАП.

Добавим, согласно информации на официальном сайте нацкомпании, "QazExpoCongress" создано в соответствии с постановлением правительства РК 15 января 2013 года. Основными целями создания компании были подготовка и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, а также эксплуатация и использование объектов ЭКСПО-2017 после завершения выставки.

Кроме того, АО "НК "QazExpoCongress" является главным оператором участия Казахстана во Всемирной выставке ЭКСПО в городе Дубай в 2021 году.

Напомним, церемония открытия международной выставки EXPO состоялась в июне 2017 года в Астане.

В июне 2021 года в мажилисе сообщали, что в 2020 году на содержание EXPO было потрачено 6,7 млрд тенге. При этом общая площадь комплекса зданий составляет 262 тыс. квадратных метров. В министерстве торговли и интеграции на это ответили, что комплекс EXPO-2017 до конца 2024 году перейдет на самоокупаемость.

В июне 2022 года стало известно, что траты на содержание объекта выросли в три раза за год, то есть на содержание 14 объектов EXPO-2017 было направлено 18 млрд тенге, что в 2,7 раза больше чем в 2020 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216460-kazahstanskuyu-nackompaniyu-obyazali-likvidirovat-odnu-iz-dochernih-fondov/