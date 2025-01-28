Жумангарина спросили, не повторятся ли январские события из-за повышения цен на ГСМ
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Зампремьера Серик Жумангарин в кулуарах кабмина ответил, стоит ли ждать недовольство со стороны казахстанцев и повторения январских событий 2022 года в связи с ростом цен на ГСМ, передает NUR.KZ.
Журналисты отметили, что боятся повторения января 2022 года - тогда после повышения цен на газ, по их словам, по всей стране начались народные волнения, которые завершились январскими событиями.
"Я согласен с вами. Но в январских событиях была и другая подоплека. Я надеюсь, она сейчас не повторится", - сказал он.
Ранее мы уже писали, что предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане. В Минэнерго заявили, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане одни из самых низких в мире, что провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем.
Мы писали, что с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз, что поясняется растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.
Сегодня главу Минэнерго Алмасадама Саткалиева спросили, когда в Казахстане начнут расти цены на ГСМ.
"По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара", - заявил он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215955-zhumangarina-sprosili-ne-povtoryatsya-li-yanvarskie-sobytiya-iz-za-povysheniya-gsm/