Жумангарина спросили, не повторятся ли январские события из-за повышения цен на ГСМ

Зампремьера Серик Жумангарин в кулуарах кабмина ответил, стоит ли ждать недовольство со стороны казахстанцев и повторения январских событий 2022 года в связи с ростом цен на ГСМ, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что боятся повторения января 2022 года - тогда после повышения цен на газ, по их словам, по всей стране начались народные волнения, которые завершились январскими событиями.

"Я согласен с вами. Но в январских событиях была и другая подоплека. Я надеюсь, она сейчас не повторится", - сказал он.

Ранее мы уже писали, что предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане. В Минэнерго заявили, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане одни из самых низких в мире, что провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем.

Мы писали, что с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз, что поясняется растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

Сегодня главу Минэнерго Алмасадама Саткалиева спросили, когда в Казахстане начнут расти цены на ГСМ.

"По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой правительство за собой сохраняет. То есть не будет резкого роста стоимости цены на данный вид товара", - заявил он.