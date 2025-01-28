"Есть необходимые ресурсы": сразу две АЭС хотят строить одновременно в Казахстане

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в кабмине рассказал, возможно ли строительство двух АЭС одновременно, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев отметил, что исходя из прогнозного дефицита электроэнергии, Казахстану необходимо ускоренное строительство энергетических мощностей. По его словам, возможен сценарий со строительством одновременно двух АЭС.

"Создание ядерного кластера создает возможность и вводить новые мощности, и снизить углеродный след, тем самым обеспечить наши обязательства по "зеленой повестке". В этой связи, я считаю, реализация параллельных проектов строительства возможна. У нас есть необходимые ресурсы. Строительство будет осуществляться на разных площадках. То есть в целом такой сценарий имеет место для реализации", - сказал глава Минэнерго.

Напомним, сегодня на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане займутся определением региона для строительства второй атомной электростанции.

Выслушав доклад, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Кроме того, Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.