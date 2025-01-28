"Разработать до конца года": Токаев дал поручение по строительству жилья в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости реформирования системы управления жилищным фондом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Следующая приоритетная задача - масштабное реформирование системы управления жилищным фондом. До конца года нужно разработать Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов - от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в прошлом году по строительству жилья Казахстан достиг рекордного показателя - введено 19 млн квадратных метров.

"Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качестве вводимого жилья", - добавил Токаев.

Недавно сообщалось, что в Казахстане начнется реализация новой жилищной программы для технических специалистов "Наурыз жұмыскер".

В конце декабря сообщалось, что в 2025 году "Отбасы банк" планирует начать работу над запуском исламской ипотеки в Казахстане.

До этого мы писали, сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам "Наурыз" и "Отау" в Казахстане.

Также сообщалось, что изменились правила выдачи жилищных сертификатов для покупки жилья в ипотеку. Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами.

Еще в Казахстане планируют в 2025 году перезапустить еще две жилищные программы: "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Ограничений по наличию жилья у заемщиков по ним не будет. Подробнее читайте здесь.