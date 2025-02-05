Токаев дал поручения главе МВД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, Ержан Саденов проинформировал о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа "Закон и порядок". Он доложил, что в результате принятых комплексных мер в прошлом году количество преступлений в стране сократилось на более чем 12,7 тысячи.

По его словам, в последние годы наблюдается значительное снижение уровня криминальных проявлений, включая такие особо опасные преступления, как убийства, разбои, грабежи и кражи. Кроме того, благодаря внедрению современных методов расследования улучшена раскрываемость по всем категориям уголовных правонарушений.

"Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников. В 2024 году полицией задержано 1949 разыскиваемых лиц. Он ознакомил с ходом исполнения поручений президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, а также профилактике правонарушений.

За участие в ОПГ к уголовной ответственности привлекается 264 человека. За 12 месяцев выявлено порядка 7500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидировано 64 нарколаборатории", - сказано в сообщении.

Он доложил, что в стране заблокировано 65 млн звонков интернет-мошенников, выявлено 48 устройств SIM-box для подмены номеров. Пресечен вывод из страны мошенниками более 2 млрд тенге.

Также Саденов проинформировал о мерах по защите прав несовершеннолетних, усилению миграционного контроля, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.

"Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране", - отметили в Акорде.

До этого Ержан Саденов был на приеме у президента в ноябре 2024 года, тогда он также проинформировал о криминогенной обстановке в стране.

В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что принцип "Закон и порядок" следует рассматривать как надежный фундамент для построения Справедливого Казахстана.

В январе 2024 года глава государства подчеркнул, что полиция играет важную роль в укоренении законности и порядка.

"Борьба с преступностью и охрана общественного порядка - важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно", - отмечал он.