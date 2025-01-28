Президент поручил правительству дать предложение по строительству второй АЭС
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Президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства высказался о строительстве второй АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Ожидаю от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом", - заявил президент.
Он добавил, что энергия - это двигающая сила всей экономики.
"Безусловно, только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения", - заключил он.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.
Также в интервью газете "Ана тiлi" Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215725-ozhidayu-predlozheniy-tokaev-vyskazalsya-o-stroitelstve-vtoroy-aes-v-kazahstane/