Президент поручил правительству дать предложение по строительству второй АЭС

Президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства высказался о строительстве второй АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Ожидаю от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом", - заявил президент.

Он добавил, что энергия - это двигающая сила всей экономики.

"Безусловно, только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения", - заключил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Также в интервью газете "Ана тiлi" Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане.