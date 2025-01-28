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"Они достойны уважения": Токаев – о трудовых мигрантах

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Рабочий на стройке
Рабочий на стройке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина высказался о социальной поддержке нуждающихся, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что адресная социальная помощь от государства должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается.

"Казахстан - действительно социальное государство, но это не значит, что мы должны демотивировать граждан, особенно подрастающее поколение, к труду, поощрять иждивенчество", - отметил президент

При этом он отметил, что в поисках работы в Казахстан прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из соседних стран.

"Они достойны уважения. Правительство проявляет чрезмерную осторожность в этом вопросе, но нужны выверенные предложения и варианты его решения", - пояснил он.

В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, высказывался о необходимости реформ в социальной сфере.

В конце прошлого года сообщалось, что министерством труда и социальной защиты населения в настоящее время прорабатываются изменения системы оказания адресной социальной помощи.

Мы также писали, откуда в Казахстан приезжает больше всего трудовых мигрантов.

На официальном сайте Минтруда РК говорится, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы по потребностям работодателей.

В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

Кроме того, на 2024 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215653-oni-dostoyny-uvazheniya-tokaev-o-trudovyh-migrantah/

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