Оправдали по коррупционному делу: начальник ДЧС ЗКО покинул свой пост

Начальник Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области Руслан Касыбаев покинул свой пост. Он возглавлял ведомство менее года, передает "Мой город".

Как стало известно, Руслан Касыбаев решил покинуть эту должность по собственному желанию. Информацию подтвердили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет Жанболат Жаншин.

Напомним, в сентябре 2023 года апелляционной коллегией Военного суда был оглашен приговор по коррупционному делу в отношении начальника ДЧС Алматы Руслана Касыбаева.

По данным Антикора, он незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

Руслана Касыбаева признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. На момент вынесения приговора он продолжал оставаться начальником ДЧС Алматы.

Позже стало известно, что судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РК приговор в отношении экс-руководителя ДЧС южной столицы был отменен. Руслана Касыбаева освободили из-под стражи немедленно.

Затем он потребовал 100 млн тенге моральной компенсации от Минфина. Суд удовлетворил его иск частично. Было взыскано 3 млн тенге.

А в феврале 2024 года Руслан Касыбаев был назначен временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области.