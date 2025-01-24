Вопрос влияния внешних факторов на экономику Казахстана поднял премьер Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросам влияния внешних факторов на экономику страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства, рассмотрены прогноз макроэкономических показателей и различные сценарии развития ситуации.

Также на совещании обсуждены меры минимизации влияния возможных неблагоприятных факторов, а также использования имеющихся преимуществ.

"Руководством министерств национальной экономики, финансов, энергетики, Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" были представлены расчеты и сценарии влияния развития мировой экономики на Казахстан", - отмечается в сообщении.

По итогам совещания Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями дан ряд поручений.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина сообщил о подготовке новых подходов к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики.

Напомним, ранее в интервью Токаева спросили, доволен ли он работой министров за ушедший год, ведь с момента формирования нынешнего состава правительства прошло уже 11 месяцев.

Президент в ответ отметил, что главная задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан.

"Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты. Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений", - поделился Токаев.

Он также анонсировал расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги года и решены все текущие вопросы. Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

На днях стало известно, что расширенное заседание правительства Казахстана с участием Токаева пройдет 28 января.