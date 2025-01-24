Top.Mail.Ru
Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отказавших бизнесменам чиновников наказали в Павлодарской области

Опубликовано:

Мужчины в деловых костюмах
Мужчины. Иллюстративное фото: Oleg Elkov / Getty Images

Департамент по делам госслужбы провел проверки в отделах архитектуры и градостроительства Павлодара и Аксу из-за отказа предпринимателям в аренде земельных участков, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщили в областном департаменте агентства по делам государственной службы, в 2024 году по вопросам качества оказания госуслуг в ведомстве рассмотрели 61 обращение от жителей региона. Восстановлены права 12 граждан.

Например, в декабре в госорган обратились два предпринимателя из Павлодара и Аксу. Ранее местные отделы архитектуры и градостроительства отказали им в получении права аренды на участки.

"Департамент провел внеплановые проверки в обоих отделах архитектуры и градостроительства на предмет соблюдения законодательства о государственных услугах. Для защиты прав услугополучателей департаментом внесены рекомендации, включая вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение. В отношении руководителей двух отделов приняты меры административной ответственности", - отметили в госоргане.

В департаменте по делам госслужбы напомнили, что в случае, если жители региона столкнулись с некачественным оказанием государственных услуг, они могут пожаловаться, позвонив по телефону доверия 20-85-06, подать жалобу через Telegram-бот EgovKzBot2.0 в разделе "Обращение в уполномоченный орган".

Ранее в Актау чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа за медлительность. Он несвоевременно рассмотрел акт прокуратуры. Государственный служащий вину полностью признал и оплатил наложенный штраф.

А заместителю председателя Комитета Минтранспорта вынесли строгий выговор за попытку завышения статистики об объемах перевозок грузов и пассажиров. Такие действия могли привести к искажению объективной картины на рынке транспортных перевозок Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214837-otkazavshih-biznesmenam-chinovnikov-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie