Отказавших бизнесменам чиновников наказали в Павлодарской области

Департамент по делам госслужбы провел проверки в отделах архитектуры и градостроительства Павлодара и Аксу из-за отказа предпринимателям в аренде земельных участков, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщили в областном департаменте агентства по делам государственной службы, в 2024 году по вопросам качества оказания госуслуг в ведомстве рассмотрели 61 обращение от жителей региона. Восстановлены права 12 граждан.

Например, в декабре в госорган обратились два предпринимателя из Павлодара и Аксу. Ранее местные отделы архитектуры и градостроительства отказали им в получении права аренды на участки.

"Департамент провел внеплановые проверки в обоих отделах архитектуры и градостроительства на предмет соблюдения законодательства о государственных услугах. Для защиты прав услугополучателей департаментом внесены рекомендации, включая вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение. В отношении руководителей двух отделов приняты меры административной ответственности", - отметили в госоргане.

В департаменте по делам госслужбы напомнили, что в случае, если жители региона столкнулись с некачественным оказанием государственных услуг, они могут пожаловаться, позвонив по телефону доверия 20-85-06, подать жалобу через Telegram-бот EgovKzBot2.0 в разделе "Обращение в уполномоченный орган".

Ранее в Актау чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа за медлительность. Он несвоевременно рассмотрел акт прокуратуры. Государственный служащий вину полностью признал и оплатил наложенный штраф.

А заместителю председателя Комитета Минтранспорта вынесли строгий выговор за попытку завышения статистики об объемах перевозок грузов и пассажиров. Такие действия могли привести к искажению объективной картины на рынке транспортных перевозок Казахстана.