Top.Mail.Ru
Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев проведет расширенное заседание правительства

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

28 января 2025 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.

Отметим, в прошлый раз расширенное заседание правительства под председательством главы государства состоялось в феврале 2024 года. Тогда президент дал старт работе нового правительства РК под руководством Олжаса Бектенова.

Также Токаев подвел итоги и обозначил актуальные задачи перед кабмином.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214113-tokaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie