Токаев проведет расширенное заседание правительства

28 января 2025 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.

Отметим, в прошлый раз расширенное заседание правительства под председательством главы государства состоялось в феврале 2024 года. Тогда президент дал старт работе нового правительства РК под руководством Олжаса Бектенова.

Также Токаев подвел итоги и обозначил актуальные задачи перед кабмином.