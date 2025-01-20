Токаев дал поручения новому министру юстиции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра юстиции Ерлана Сарсембаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено об основных направлениях деятельности органов юстиции, целях и задачах министерства в рамках реализации послания: "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по повышению качества нормотворческой деятельности, обеспечению верховенства закона и формированию справедливого и безопасного общества.

️Глава государства подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан в процессе формирования правовой системы.

️По итогам встречи президент дал ряд поручений.

Напомним, 9 января глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил министром юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева. До этого он являлся судьей Конституционного Суда РК - одним из трех судей, избранных сенатом.

В тот же день указом главы государства Азамат Ескараев был освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан.