Top.Mail.Ru
Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев дал поручения новому министру юстиции

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Сәрсембаев
Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Сәрсембаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра юстиции Ерлана Сарсембаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено об основных направлениях деятельности органов юстиции, целях и задачах министерства в рамках реализации послания: "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по повышению качества нормотворческой деятельности, обеспечению верховенства закона и формированию справедливого и безопасного общества.

️Глава государства подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан в процессе формирования правовой системы.

️По итогам встречи президент дал ряд поручений.

Напомним, 9 января глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил министром юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева. До этого он являлся судьей Конституционного Суда РК - одним из трех судей, избранных сенатом.

В тот же день указом главы государства Азамат Ескараев был освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2213321-tokaev-prinyal-ministra-yusticii-erlana-sarsembaeva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie