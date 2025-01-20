Токаев направил телеграмму известному писателю Толену Абдику

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму народному писателю Казахстана, драматургу, общественному деятелю Толену Абдику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Интервью писателя недавно было опубликовано в газете "Егемен Қазақстан".

"С большим интересом ознакомился с вашим интервью газете "Егемен Қазақстан". В ваших глубоких размышлениях заключены ценные идеи, касающиеся духовного бытия нашей нации. Считаю весьма своевременными ваши критические замечания о перспективах развития отечественной литературы и мудрые наставления молодому поколению. В эпоху глобальной нестабильности долгом писательского сообщества является продвижение посредством художественного творчества идей справедливости, добра и общечеловеческих ценностей. Это имеет важное значение для будущего нашей страны. Желаю вам неиссякаемого творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – говорится в телеграмме.

По информации Национальной библиотеки РК, Толен Абдик родился 4 сентября 1942 года в селе Енбек Жангельдинского района Костанайской области. В 1965 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

В 1965-1970 гг. работал литературным сотрудником в газете «Қазақстан пионері». С 1970 по 1977 гг. был заведующим отделом в издательстве "Жалын", заместителем главного редактора. В 1977 году работал главным редактором киностудии "Казахфильм".

В 1976-1986 гг. - инструктор, заведующий сектором литературного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана, главный редактор газеты "Қазақ әдебиеті". В 1994 году работал помощником президента РК.

В 1997 году - заместитель заведующего отделом внутренней политики в Администрации президента Республики Казахстан.