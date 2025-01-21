Как ИИ внедряют в судебную практику: Токаев принял главу Верховного суда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сегодня председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за 2024 год. Как сообщил Асламбек Мергалиев, приоритетами работы судов являются защита прав, свобод и законных интересов граждан и предпринимателей, обеспечение верховенства закона.

Президенту было доложено, что растет число рассмотренных дел и материалов, при этом достигнут самый высокий за последние 5 лет показатель качества отправления правосудия (98,9% судебных актов местных судов признаны законными и обоснованными).

Увеличивается доля примирительных процедур по гражданским и административным делам. Благодаря расширению подсудности вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей (с 147 до 261).

Председатель Верховного суда рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые способствуют формированию единообразной судебной практики и существенно облегчают работу судей (с применением роботизации рассмотрена треть дел и материалов - 665 тыс. из 2 млн).

Асламбек Мергалиев также проинформировал о создании кассационных судов, законодательных инициативах, направленных на усиление независимости судей и расширение сферы административной юстиции.

Глава государства отметил важность обеспечения верховенства закона и повышения доверия к правосудию.

Весной прошлого года, когда Касым-Жомарт Токаев принимал председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов.

Асламбек Мергалиев тогда рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Напомним, Асламбек Мергалиев назначен председателем Верховного суда Казахстана в конце 2022 года.