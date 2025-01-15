Пересмотреть размер МЗП в Казахстане предложил депутат

Депутат Ерлан Саиров на пленарном заседании мажилиса отметил, что цены на многое в стране выросли, и предложил провести индексацию минимальной заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Президент Касым-Жомарт Токаев всегда говорит: "Все наши реформы проводятся для повышения уровня и качества жизни граждан". Однако, несмотря на принимаемые правительством меры, благосостояние нашего народа не улучшается.

По данным Национального бюро статистики, доход на душу населения составляет 112 тыс. тенге, из которых 98 тыс. тенге уходит исключительно на оплату продуктов питания, одежды и коммунальных услуг", - сказал Саиров.

При этом, добавил он, по данным Национального бюро статистики, цены на рис выросли на 31,3%, на яйца - на 16,9%, а на масло и молочные продукты - на 12%. Что касается жилищно-коммунальных услуг, то стоимость коммунальных услуг выросла в среднем на 25%.

"Очевидно, что такая ситуация увеличила расходы граждан и сократила их доходы. Цены повышаются с каждым днем все больше и больше, а самая низкая зарплата - это 85 тысяч тенге. 1,8 млн человек этому подвержены", - отметил мажилисмен.

В этой связи он предложил правительству провести индексацию минимального размера оплаты труда, улучшить систему страхования для лиц с самой низкой заработной платой путем увеличения размера страхования по безработице.

"Акиматам регионов необходимо принять меры по обеспечению продовольственной безопасности местных жителей", - подчеркнул депутат.

Напомним, мы писали, что в связи с ростом МРП у некоторых казахстанцев в 2025 году могут увеличиться размеры зарплат, полученных после удержания налогов и социальных платежей. Что изменится, читайте здесь.

С 1 января в Казахстане увеличился размер МРП. В связи с этим вырастут пособия, налоги и штрафы. Хотя минимальная зарплата не повышалась, те, у кого МЗП, будут получать больше.

При этом некоторых граждан Казахстана все равно ждет увеличение окладов. Повышение коснется порядка 600 тыс. работников.