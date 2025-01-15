Мажилисмен Асылбек Нуралин поклялся служить народу Казахстана

На пленарном заседании мажилиса избранный депутат Асылбек Нуралин принес присягу верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Асылбек Нуралин представляет фракцию Народной партии Казахстана. Он зарегистрирован в качестве мажилисмена вместо утратившей полномочия Гаухар Танашевой. Сегодня депутат принял присягу.

"Я, Асылбек Жамашулы Нуралин, клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - зачитал он.

Асылбек Нуралин избран в состав комитета по социально-культурному развитию.

Накануне сообщалось, что Гаухар Танашева утратила полномочия депутата мажилиса.

Позже стало известно, что центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о регистрации нового депутата мажилиса - Асылбека Нуралина.

В ЦИК РК напомнили, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона "О парламенте РК и статусе его депутатов" полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.