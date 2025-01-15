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Мажилисмен Асылбек Нуралин поклялся служить народу Казахстана

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Асылбек Нуралин
Асылбек Нуралин. Фото: пресс-служба мажилиса парламента Казахстана

На пленарном заседании мажилиса избранный депутат Асылбек Нуралин принес присягу верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Асылбек Нуралин представляет фракцию Народной партии Казахстана. Он зарегистрирован в качестве мажилисмена вместо утратившей полномочия Гаухар Танашевой. Сегодня депутат принял присягу.

"Я, Асылбек Жамашулы Нуралин, клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - зачитал он.

Асылбек Нуралин избран в состав комитета по социально-культурному развитию.

Накануне сообщалось, что Гаухар Танашева утратила полномочия депутата мажилиса.

Позже стало известно, что центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о регистрации нового депутата мажилиса - Асылбека Нуралина.

В ЦИК РК напомнили, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона "О парламенте РК и статусе его депутатов" полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211753-mazhilismen-asylbek-nuralin-poklyalsya-sluzhit-narodu-kazahstana/

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