Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, какое место по военной мощи занял Казахстан в 2025 году

Опубликовано:

Армия РК
Архивное фото: Пресс-служба Министерства обороны РК

Вооруженные силы Казахстана поднялись на одну строку в рейтинге Global Firepower 2025, сохранив лидерство среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте Global Firepower.

Global Firepower опубликовал обновленный рейтинг военной мощи за 2025 год, в котором Казахстан укрепил свои позиции. В 2025 году Казахстан занял 57 место из 145 стран, рассматриваемых в рейтинге.

Как отметили в "Центре военно-стратегических исследований РК", страна поднялась на одну строчку в сравнении с прошлым годом, подтвердив позицию ведущей военной силы Центральной Азии.

В ЦВСИ также перечислили ключевые показатели, которые обеспечили стране столь высокую позицию:

  • Современное вооружение: Казахстан занимает 17-е место в мире по числу ракетных систем залпового огня (РСЗО), имея 407 единиц. По количеству самоходной артиллерии страна находится на 21-м месте, что подчёркивает её огневую мощь.
  • Экономическая стабильность: военные расходы Казахстана составляют около 1,3 трлн. тенге, что позволяет проводить регулярные учения, модернизировать технику и развивать оборонную промышленность.
  • Геостратегические преимущества: Казахстан — девятая по территории страна в мире (2,7 млн км²), что обеспечивает стратегическую глубину и доступ к обширным природным ресурсам, таким как нефть и уголь. Протяженные водные пути (4-е место в мире) и развитая транспортная инфраструктура повышают логистические возможности страны.

"Казахстан четко выделяется на фоне других стран Центральной Азии благодаря своей стратегии наращивания военных ресурсов и инвестиций в будущее своей армии. В то время как соседи сталкиваются с различными вызовами, Казахстан уверенно укрепляет свои позиции лидера региона, активно модернизируя армию и адаптируясь к новым вызовам глобальной безопасности", — отметили эксперты Центра военно-стратегических исследований РК,

Лидеры рейтинга

Традиционно верхние строчки рейтинга занимают мировые державы, которые определяют глобальную повестку в области безопасности и военных технологий:

  1. США. Абсолютный лидер благодаря крупнейшему военному бюджету в мире, который превышает 800 миллиардов долларов. США обладают высокотехнологичными вооружениями, мощной ядерной триадой и глобальной военной сетью баз.
  2. Россия. Удерживает второе место благодаря значительному ядерному потенциалу, многочисленной армии и развитой оборонной промышленности. Несмотря на санкции, страна сохраняет лидерство в производстве вооружений.
  3. Китай. Быстро модернизирует свои вооруженные силы, уделяя особое внимание созданию современных военно-морских сил и кибервозможностей.

Добавим, что Украина в этом рейтинге поднялась на 20 место.

В ноябре прошлого года рейтинг государств по силе армии составил портал U.S. News - Казахстан оказался лишь в третьей десятке. Среди стран Центральной Азии - на втором.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2210637-stalo-izvestno-kakoe-mesto-po-voennoy-moshchi-zanyal-kazahstan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie