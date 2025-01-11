Стало известно, какое место по военной мощи занял Казахстан в 2025 году

Вооруженные силы Казахстана поднялись на одну строку в рейтинге Global Firepower 2025, сохранив лидерство среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте Global Firepower.

Global Firepower опубликовал обновленный рейтинг военной мощи за 2025 год, в котором Казахстан укрепил свои позиции. В 2025 году Казахстан занял 57 место из 145 стран, рассматриваемых в рейтинге.

Как отметили в "Центре военно-стратегических исследований РК", страна поднялась на одну строчку в сравнении с прошлым годом, подтвердив позицию ведущей военной силы Центральной Азии.

В ЦВСИ также перечислили ключевые показатели, которые обеспечили стране столь высокую позицию:

Современное вооружение: Казахстан занимает 17-е место в мире по числу ракетных систем залпового огня (РСЗО), имея 407 единиц. По количеству самоходной артиллерии страна находится на 21-м месте, что подчёркивает её огневую мощь.

Экономическая стабильность: военные расходы Казахстана составляют около 1,3 трлн. тенге, что позволяет проводить регулярные учения, модернизировать технику и развивать оборонную промышленность.

Геостратегические преимущества: Казахстан — девятая по территории страна в мире (2,7 млн км²), что обеспечивает стратегическую глубину и доступ к обширным природным ресурсам, таким как нефть и уголь. Протяженные водные пути (4-е место в мире) и развитая транспортная инфраструктура повышают логистические возможности страны.

"Казахстан четко выделяется на фоне других стран Центральной Азии благодаря своей стратегии наращивания военных ресурсов и инвестиций в будущее своей армии. В то время как соседи сталкиваются с различными вызовами, Казахстан уверенно укрепляет свои позиции лидера региона, активно модернизируя армию и адаптируясь к новым вызовам глобальной безопасности", — отметили эксперты Центра военно-стратегических исследований РК,

Лидеры рейтинга

Традиционно верхние строчки рейтинга занимают мировые державы, которые определяют глобальную повестку в области безопасности и военных технологий:

США. Абсолютный лидер благодаря крупнейшему военному бюджету в мире, который превышает 800 миллиардов долларов. США обладают высокотехнологичными вооружениями, мощной ядерной триадой и глобальной военной сетью баз. Россия. Удерживает второе место благодаря значительному ядерному потенциалу, многочисленной армии и развитой оборонной промышленности. Несмотря на санкции, страна сохраняет лидерство в производстве вооружений. Китай. Быстро модернизирует свои вооруженные силы, уделяя особое внимание созданию современных военно-морских сил и кибервозможностей.

Добавим, что Украина в этом рейтинге поднялась на 20 место.

В ноябре прошлого года рейтинг государств по силе армии составил портал U.S. News - Казахстан оказался лишь в третьей десятке. Среди стран Центральной Азии - на втором.