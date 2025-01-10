Глава КТЖ отчитался перед Токаевым

Сегодня, 10 декабря, глава государства принял председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлана Сауранбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Нурлан Сауранбаев отчитался по итогам деятельности национальной компании в 2024 году.

Он сообщил о сохранении положительной динамики роста основных производственных показателей:

Эксплуатационный грузооборот, с его слов, составил 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки - 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году.

Также, согласно данным Сауранбаева, на 8,8% увеличился контейнерный транзит. Количество перевезенных контейнеров составило 1,4 млн ДФЭ.

Глава КТЖ доложил о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении поручений главы государства по развитию транзитного потенциала.

Так, на сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной линии Жетыген - Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.

Он также рассказал о расширении терминальной сети для привлечения грузовых потоков в казахстанские коридоры.

Увеличению транзита из Китая по Транскаспийскому маршруту способствовал запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту г. Сианя. Начато строительство терминалов по направлению Восток – Запад в Алматы, в азербайджанском морском порту Алят, в столице Венгрии - Будапеште - и в поселке Селятино под Москвой. Совместно с китайским партнером - портом Ляньюньган - начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.

Также Нурлан Сауранбаев представил ряд новых проектов, поддержанных главой государства и проинформировал о том, что приоритетное внимание компания планирует уделять развитию инфраструктуры, терминальной сети и внедрению цифровых решений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. По его словам, планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.

Добавим, также глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сегодня известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.

Вчера, 9 января, президент принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с отчетом и дал ему ряд поручений.

За день до этого Касым-Жомарт Токаев провел встречу с первым заместителем руководителя Администрации президента. Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.

Также Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции страны. Марат Омаров отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году, и рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год.