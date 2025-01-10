Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава КТЖ отчитался перед Токаевым

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Сауранбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Сауранбаев. Фото: Акорда

Сегодня, 10 декабря, глава государства принял председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлана Сауранбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Нурлан Сауранбаев отчитался по итогам деятельности национальной компании в 2024 году.

Он сообщил о сохранении положительной динамики роста основных производственных показателей:

Эксплуатационный грузооборот, с его слов, составил 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки - 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году.

Также, согласно данным Сауранбаева, на 8,8% увеличился контейнерный транзит. Количество перевезенных контейнеров составило 1,4 млн ДФЭ.

Глава КТЖ доложил о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении поручений главы государства по развитию транзитного потенциала.

Так, на сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной линии Жетыген - Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.

Он также рассказал о расширении терминальной сети для привлечения грузовых потоков в казахстанские коридоры.

Увеличению транзита из Китая по Транскаспийскому маршруту способствовал запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту г. Сианя. Начато строительство терминалов по направлению Восток – Запад в Алматы, в азербайджанском морском порту Алят, в столице Венгрии - Будапеште - и в поселке Селятино под Москвой. Совместно с китайским партнером - портом Ляньюньган - начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.

Также Нурлан Сауранбаев представил ряд новых проектов, поддержанных главой государства и проинформировал о том, что приоритетное внимание компания планирует уделять развитию инфраструктуры, терминальной сети и внедрению цифровых решений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. По его словам, планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.

Добавим, также глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сегодня известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.

Вчера, 9 января, президент принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с отчетом и дал ему ряд поручений.

За день до этого Касым-Жомарт Токаев провел встречу с первым заместителем руководителя Администрации президента. Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.

Также Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции страны. Марат Омаров отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году, и рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2210397-glava-ktzh-otchitalsya-pered-tokaevym/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie