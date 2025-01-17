Токаев дал ряд поручений главе Антикора

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад о принимаемых Агентством мерах по противодействию коррупции в стране. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах и ключевых задачах Антикоррупционной службы на текущий год, в том числе по реализации принципа "Закон и Порядок".

Как сообщил Асхат Жумагали, в прошедшем году зарегистрировано 1641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность 2 ОПГ, в отношении 2 групп вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц.

В рамках своей деятельности Агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд в прошлом году.

Главе государства было доложено, что в ходе мониторинга государственных закупок и целевого расходования средств Агентством предотвращено нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге. Продолжена работа по сопровождению строительства важных инфраструктурных и социальных проектов. Под мониторингом Агентства находится 182 объекта, 81 из которых завершен.

Руководитель Антикоррупционной службы рассказал президенту об исполнении отдельных поручений. Так, в рамках работы по искоренению коррупции в дорожной отрасли проведен анализ, уполномоченным органам внесен ряд рекомендаций. Одновременно специально созданными рабочими группами продолжается мониторинг строительства и ремонта дорог в регионах. Из сопровождаемых 258 проектов принято в эксплуатацию 119 участков протяженностью 1,8 тыс. км, устранено 95% выявленных дефектов.

Реализуется пилотный проект "окрашивания денег" на платформе "Цифровой тенге". Данный инструмент применяется по отдельным направлениям сельского хозяйства и дорожной сферы, после чего планируется масштабировать его с цифровым охватом всех этапов движения бюджетных средств.

Также завершен внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины, спорта и социальной поддержки.

Касым-Жомарту Токаеву представлена информация о том, что по результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан. По всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства.

Президент был проинформирован о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара.

Продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в мажилис внесено 2 законопроекта по имплементации передового международного опыта.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.

Ранее Асхат Жумагали докладывал президенту о борьбе с коррупцией в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось, что с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге.

А в 2024 году, по данным Жумагали, озвученным летом прошлого года, предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 31 млрд тенге.

Напомним, в феврале этого года президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о коррупции в строительной отрасли, предложил "окрашивать" деньги.

"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге", - заявил тогда глава государства.