Школу акимов предложили создать в Казахстане

Из-за недостаточной самостоятельности районных и сельских акимов в принятии решений на местах, в Казахстане предложили создать школу акимов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

Как сообщается на сайте правительства Казахстана, создан проектный офис под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева.

"Нужно в полной мере использовать потенциал регионов, при этом приоритет должен быть направлен на финансирование регионов с наибольшими инфраструктурными проблемами. Необходимо предоставить достаточную самостоятельность в финансировании проектов, в том числе с учетом направленности на достижение конечных результатов. Также необходимо поощрять регионы за перевыполнение налоговых поступлений", - сказал Канат Бозумбаев.

Сообщается, что участники заседания также обсудили "проблемы недостаточной самостоятельности районных и сельских акимов в принятии решений на местах". Поэтому депутаты партии Amanat предложили запустить проект "Школа акимов".

"Для эффективной реализации и качественного отбора сел, в которых будут реализовываться проекты, акиматам областей совместно с подгруппой по развитию местного самоуправления необходимо провести скрининг с определением специализации каждого села и разработкой конкретных планов по строительству необходимой инфраструктуры, помощи в реализации продукции", - поручил Канат Бозумбаев.

Также вице-премьер дал поручения по совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления.

"Имеет место слабая межотраслевая координация между госорганами. Эту практику надо искоренять. Нужно проводить согласованную реализацию региональной и отраслевых политик. Исполнение бюджетных программ и инвестиционных планов должно осуществляться синхронно", - резюмировал Канат Бозумбаев.

Напомним, в ноябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства сегодня рассказал, как будет расценивать некомпетентность акимов.

Летом прошлого года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что работу казахстанских акимов будут оценивать по конкретным критериям улучшения благосостояния жителей. Также Бектенов заявлял об особом спросе с местных властей в предстоящем отопительном сезоне.

Добавим, что в феврале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал беспокойство о снижении инвестиций с основной капитал ВВП и дал поручения регионам.