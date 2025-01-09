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Какие задачи поставили перед новым министром юстиции

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства юстиции нового руководителя - Ерлана Сарсембаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Руководитель правительства выразил благодарность Азамату Ескараеву за проделанную работу на посту министра и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

"В ходе представления Ерлана Сарсембаева премьер-министр озвучил ряд задач, поставленных главой государства перед коллективом Министерства юстиции во главе с новым министром. В частности, по укреплению правовой системы страны, внедрению принципа "Закон и Порядок", - отмечается в сообщении.

Олжас Бектенов подчеркнул, что работа правительства в рамках достижения обозначенных президентом целей требует постоянного и качественного законодательного сопровождения.

Также премьером обозначена необходимость тесного взаимодействия с парламентом, обеспечения дальнейшего повышения качества оказываемых гражданам юридических услуг, совершенствования институтов нотариата и адвокатуры.

Кроме того, дан ряд поручений по защите интересов Казахстана на международной арене.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Министерства юстиции Ескараева Азамата Несипбаевича, а вместо него назначил министром юстиции Республики Казахстан Ерлана Сарсембаева.

До назначения Ерлан Сарсембаев занимал пост судьи Конституционного суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2210019-kakie-zadachi-postavili-pered-novym-ministrom-yusticii/

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