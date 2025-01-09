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Слухи об уголовном преследовании гендиректора прокомментировали в АНПЗ

Опубликовано:

Галымжан Жусанбаев, гендиректор АНПЗ
Галымжан Жусанбаев. Фото: anpz.kz

АНПЗ сделал заявление в связи с распространившимися слухами об уголовном преследовании гендиректора Галымжана Жусанбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщается в официальном аккаунте ТОО "АНПЗ" в Instagram, являются ложными и полностью не соответствуют действительности распространяемые сведения, касающейся якобы начатого уголовного расследования в отношении руководителя ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Галымжана Жусанбаева.

"На текущий момент ТОО "АНПЗ" и его руководство не получали никаких официальных уведомлений или запросов от правоохранительных органов. Информация о якобы имеющемся расследовании - не более чем домыслы, направленные на подрыв репутации завода и его сотрудников", - уточнили в пресс-службе предприятия.

ТОО "АНПЗ" обратилось ко всем представителям СМИ и авторам публикаций с настоятельной просьбой воздерживаться от распространения недостоверных и непроверенных данных.

"Такие действия не только вводят в заблуждение общественность, но и наносят существенный вред деловой репутации предприятия, а также благополучию его сотрудников. В случае дальнейшего тиражирования ложных сведений ТОО "АНПЗ" оставляет за собой право обратиться в компетентные органы для защиты своих законных интересов вплоть до привлечения к ответственности распространителей клеветнической информации", - отметили в пресс-службе компании.

В сообщении подчеркивается, что ТОО "АНПЗ" продолжает свою деятельность в штатном режиме, добросовестно выполняя производственные задачи и строго соблюдая законодательство Республики Казахстан.

Напомним, в феврале 2024 года главный инженер АНПЗ Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил гендиректора Галымжана Жусанбаева в создании тревожной обстановки на предприятии, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства.

Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода. В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение.

Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки на предприятии.

Позже представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжана Жусанбаева и главного инженера предприятия Адилета Шошанбасова.

В Астане суд рассмотрел иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ". Было установлено, что трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения. Истца восстановили в должности.

Галымжан Жусанбаев вернулся на должность генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" 1 июля прошлого года.

В конце 2024 года о возможном уходе Галымжана Жусанбаева с поста гендиректора АНПЗ высказались в "КазМунайГазе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209794-sluhi-ob-ugolovnom-presledovanii-gendirektora-prokommentirovali-v-anpz/

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