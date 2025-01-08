Национальный центр компетенций создадут в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании кабмина сообщил, что в этом году в Астане создадут Национальный центр компетенций, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Он отметил, что центр будет способствовать развитию и внедрению профессиональных компетенций, новых технологических решений и современных профессиональных навыков.

"На базе Национального центра компетенций в течение года будут организовываться учебно-тренировочные лагеря по подготовке к международным и республиканским чемпионатам, а также отраслевые курсы для педагогов", — добавил Гани Бейсембаев.

На сайте Минпросвещения указано, что Национальный центр компетенций будет выполнять роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров, а также станет единой тренировочной базой по подготовке студентов технического и профессионального образования к международным соревнованиям профессионального мастерства, развитию экспертного сообщества и повышению популярности рабочих профессий.

Центр будет основой для подготовки национальной сборной к мировым чемпионатам WorldSkills и обеспечит создание главной региональной базы для переподготовки кадров и повышения квалификации, рассказали в министерстве.

Отмечается, что подобные центры успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и Россия, которые уже продемонстрировали свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов.

"Во всем мире движение WorldSkills является одним из главных инструментов повышения престижа рабочих профессий. На международной арене национальная сборная Казахстана успешно представляет страну с 2014 года", – говорится в материале.

Напомним, указом главы государства Касым-Жомарта Токаева 2025 год объявлен годом рабочих профессий в Казахстане.

В прошлогоднем послании глава государства подчеркивал, что казахстанцы, добившиеся успеха своим трудом, должны быть в стране в почете.

"За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма.

Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом", – заявлял президент.