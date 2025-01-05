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Освободить от должности рекомендовано 12 судей в Казахстане

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Судья стоит возле стола
Судья. Иллюстративное фото: Martin Barraud/Getty Images

В казахстане Высшим Судебным Советом к освобождению от должности рекомендованы 12 судей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте госоргана, в рамках заседания Высшим Судебным Советом подведены итоги объявленного конкурса на 207 вакансий судей районных и приравненных к ним судов, на которые претендовали 237 кандидатов.

"Рекомендации на должности судей районных судов и приравненных к ним судов получили 126 человек, из них 98 - впервые рекомендованные юристы, 28 - действующие судьи. Зачислены в кадровый резерв на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного Суда РК 91 судья.

К освобождению от должности Советом рекомендованы 12 судей, из них: 3 - в связи с уходом в отставку, 5 - по собственному желанию, 1 - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, 3 - по решению Судебного жюри за совершение дисциплинарного проступка", - отмечается в сообщении.

В декабре мы писали, что депутаты сената на пленарном заседании палаты освободили от должности судей Верховного суда Ботагоз Ералиеву и Камбара Нурышева.

Также на очередном заседании Судебного жюри при Высшем судебном совете были рассмотрены три дисциплинарных дела в отношении трех судей Казахстана. Двух из них наказали.

Отметим, на официальном сайте Верховного суда РК говорится, что Высший судебный совет Республики Казахстан является автономным государственным учреждением, созданным в целях обеспечения конституционных полномочий президента Казахстана по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

С сентября 2024 года Высший судебный совет Казахстана возглавляет Дмитрий Малахов.

А согласно закону "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Судебное жюри образуется для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей.

В своей деятельности члены Судебного жюри независимы и руководствуются только Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом, Законом и настоящим Положением.

Судебное жюри состоит из шести судей, обеспечивающих представительство в Судебном жюри судей всех уровней. В него входит также два представителя общественности и один член Высшего судебного совета из числа судей, имеющие право совещательного голоса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2208339-otstranit-ot-dolzhnosti-rekomendovano-12-kazahstanskih-sudey/

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