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Токаев: У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Журналист отметил, что в социальных сетях появилась информация о том, что Токаев планирует возглавить ООН в 2026 году и в связи с этим в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Он попросил подтвердить или опровергнуть информацию.

"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно.

У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", – ответил президент.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Отметим, в интервью Токаев также рассказал о результатах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, прилетавшем в Акорду, отметил, что "Путин хорошо понимает специфику Казахстана", и прокомментировал переговоры с Россией и Китаем по теме строительства АЭС в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207741-tokaev-u-menya-bolshie-plany-po-razvitiyu-strany-na-mnogo-let-vpered-kotorye-ya-nameren-realizovat/

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