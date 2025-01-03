Токаев: У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Журналист отметил, что в социальных сетях появилась информация о том, что Токаев планирует возглавить ООН в 2026 году и в связи с этим в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Он попросил подтвердить или опровергнуть информацию.

"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно.

У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", – ответил президент.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Отметим, в интервью Токаев также рассказал о результатах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, прилетавшем в Акорду, отметил, что "Путин хорошо понимает специфику Казахстана", и прокомментировал переговоры с Россией и Китаем по теме строительства АЭС в Казахстане.