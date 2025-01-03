О новой волне казахстанских предпринимателей рассказал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

У Касым-Жомарта Токаева в интервью уточнили, доволен ли он развитием предпринимательства в Казахстане.

"Работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы – это вопрос, который воспринимается мной в качестве безусловного приоритета. В недавнем послании дал поручения правительству.

В апреле прошлого года принят закон по вопросам ведения бизнеса, нацеленный на создание благоприятных условий для предпринимателей. Мы наводим порядок в системе государственного контроля, переходим от проверок к профилактическим мероприятиям, внедряем так называемое регулирование "с чистого листа". Декриминализация ряда экономических преступлений, запрет ареста по 29 экономическим правонарушениям – все это сделано в интересах предпринимателей.

Государство поддерживает малый и средний бизнес через субсидирование, льготное кредитование и гарантирование займов. Доля МСБ в экономике в последнее время неуклонно растет, этот бизнес обеспечивает рабочими местами

4,3 миллиона человек, а это почти половина занятого населения. Поэтому можно уверенно сказать, что предпринимательская инициатива становится движущей силой экономического роста Казахстана", - отметил президент.

Токаев также акцентировал внимание и на развитии крупного бизнеса.

"В Казахстане возникла новая волна предпринимателей, которые имеют прогрессивное видение, внедряют передовые технологии. Такие бизнесмены конкурентоспособны и на мировом уровне.

Отрадно, что зарубежный бизнес открывает в Казахстане свои представительства. Это способствует интернационализации казахстанского рынка, усилению здоровой конкуренции, диверсификации нашей экономики. Инвестиционный штаб при правительстве оправдывает свое предназначение, принимает решения, действуя по принципу "одного окна".

Проводимая государством работа по улучшению инвестиционного климата приносит свои результаты. Недавно ЭСКАТО ООН опубликовала доклад, в котором отмечается, что в 2024 году Казахстан привлек 15,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций в новые проекты, что на 88% выше, чем годом ранее. Это наибольший показатель в регионе Северной и Центральной Азии, в котором наша страна обеспечила почти две трети (63%) прямых иностранных инвестиций", - сказал президент.

Токаев отметил в интервью, что намерен и далее встречаться с представителями бизнеса и инвесторами, поддерживая их созидательные инициативы и начинания.

"От правительства и всех государственных органов требую того же: прислушиваться к бизнесу, работать с ним сообща, помогать предпринимателям и инвесторам, вкладывающим средства в перспективные проекты. О давлении на бизнес не может быть речи, за это наказываем и будем привлекать к ответственности чиновников и силовиков. В свою очередь, предприниматели должны быть законопослушными и не участвовать в мошеннических схемах", - подытожил он.

Президент Касым-Жомарт Токаев в октябре прошлого года, выступая на 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, высказался о целях страны, акцентировав внимание на развитии бизнеса в стране и привлечении инвестиций.

Также в одном из своих выступлений Токаев заявил, что прямая задача правительства и акимов - оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу, а не закрываться от них.