"Не популистские шаги, а стратегия": Токаев разъяснил концепцию Справедливого Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Журналист отметил, что президент не раз говорил о построении Справедливого Казахстана. В связи с этим он попросил Токаева объяснить, как он понимаете справедливость и какой смысл вкладывает в основной принцип реформ.

"Для начала скажу: спрос на справедливость существовал во все времена и во всех странах. Казахстан не исключение. Как было сказано, в стране до известных трагических событий дефицит справедливости достиг критического уровня.

Справедливость – это не всеобщая уравниловка. Мой курс на справедливое распределение национального богатства ни в коей мере не означает тотальную экспроприацию, передел собственности и активов. Это не наша политика, потому что она приведет к деградации и хаосу.

Поэтому отмена неправомерно полученных преференций и льгот, возвращение государству незаконно приобретенных активов – это не популистские шаги, а стратегия, направленная на модернизацию Казахстана на основе принципа справедливости.

Справедливое государство – это правовое государство, в котором все граждане равны перед законом, в котором равные возможности для всех базируются на строгом соблюдении законов, правил и норм. Кстати, в результате работы по возврату незаконно приобретенных финансовых и прочих активов в собственность государства с 2022 года фактически возвращено более 2 триллионов тенге (4,1 миллиарда долларов), которые расходуются на строительство школ, важных объектов инфраструктуры и выполнение других социальных задач. Разве это не справедливость?" – поделился глава государства.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Отметим, в интервью Токаев также высказался об авиакатастрофе в Мангистауской области, прокомментировал слухи о проведении досрочных парламентских выборов, а также ответил на вопрос о строительстве АЭС в Казахстане.