Токаев присудил стипендии деятелям культуры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присудил государственные стипендии деятелям культуры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году", - говорится в сообщении.

Подробнее со списком лауреатов стипендии можно ознакомиться в приложении к распоряжению президента.

По информации на сайте ИПС "Әділет", государственная стипендия в области культуры присуждается в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград РК, а также особо одаренных молодых творческих работников.

Она присуждается ежегодно президентом РК по представлению правительства на основании решения постоянно действующей комиссии по вопросам культуры, созданной при уполномоченном органе в области культуры.

На соискание государственной стипендии претендуют казахстанцы:

имеющие госнаграды РК, почетные звания народного писателя, народного артиста, народного художника, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері (Заслуженный деятель Казахстана) или являющиеся лауреатами государственной премии в области литературы и искусства, международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок;

обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской культуры.