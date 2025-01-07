Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей Казахстана с Рождеством Христовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды опубликован текст поздравления Касым-Жомарта Токаева, в котором он поздравляет православных граждан страны с Рождеством Христовым. Как подчеркивает президент, данный праздник "является олицетворением добра и надежды", а также "объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма".

"В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся.

Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности.

Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!" - сказано в поздравлении Токаева.

В своем прошлогоднем поздравлении Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности.

Отметим, что 7 января, в РК отмечается второй по значимости христианский праздник - Рождество Христово. В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК, этот день - выходной для всех трудящихся страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Как пишет РИА Новости, Рождество - один из главных христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе. Рождество имеет фиксированную дату - 7 января (или 25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2206308-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-rozhdestvom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie