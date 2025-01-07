Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей Казахстана с Рождеством Христовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды опубликован текст поздравления Касым-Жомарта Токаева, в котором он поздравляет православных граждан страны с Рождеством Христовым. Как подчеркивает президент, данный праздник "является олицетворением добра и надежды", а также "объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма".

"В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся.

Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности.

Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!" - сказано в поздравлении Токаева.

В своем прошлогоднем поздравлении Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности.

Отметим, что 7 января, в РК отмечается второй по значимости христианский праздник - Рождество Христово. В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК, этот день - выходной для всех трудящихся страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Как пишет РИА Новости, Рождество - один из главных христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе. Рождество имеет фиксированную дату - 7 января (или 25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки.