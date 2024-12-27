Один из заводов в Павлодаре рискует закрыться из-за долгов

В павлодарской палате "Атамекен" обсудили проблемы завода ТОО "Домстрой ПВ", выпускающего силикатный кирпич. Предприятие накопило долги по зарплате и налогам, передает "Ирбис TV".

На заседании совета по защите прав предпринимателей исполняющий обязанности директора завода Владимир Репалов рассказал, что предприятие пыталось сохранить рабочие места весь 2023 год, но без финансирования сделать это не удалось. Завод остановился, так как из строя вышел основной котел для производства пара.

"Больше года назад мы написали заявление на реабилитацию, но почему-то нам начали отказывать, хотя по закону мы имеем право подавать такое заявление и выходить на реабилитацию.

Тем более, мы хотим работать, закрыть долги. Зная мощность этого предприятия и потребность в силикатном кирпиче, оставаясь единственным в Павлодарской области поставщиком силикатного кирпича, мы уверены, что, выйдя на реабилитацию, мы сможем рассчитаться по долгам", - отметил Владимир Репалов.

Сейчас счета компании заблокированы, что делает невозможным погашение долгов даже по социальным выплатам. Тем не менее, предприятие продолжает получать заказы от строительных компаний, которые поддерживают идею реабилитации завода.

Кстати, проблемы начались после ЧП в Экибастузе. Были заключены договоры в городе горняков, но после аварии финансирование некоторых проектов, где нужен был кирпич, приостановили.

Директор палаты "Атамекен" Ерканат Абенов порекомендовал ТОО "Домстрой ПВ" снова обратиться в суд, чтобы добиться права на реабилитацию.

Ранее этот вопрос обсуждали на приеме с руководителем департамента экономических расследовании Ериком Есеновым, где было решено, что окончательное решение будет принято в Верховном суде.

Напомним, ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

В городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям. В Экибастуз выехали министры и глава правительства.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе отменили режим ЧС.

В ноябре 2023 года бывшим руководителям Экибастузской ТЭЦ вынесли приговор.

Сегодня аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что в модернизацию котлов и сетевого оборудования Экибастузской ТЭЦ инвестировали более 20 млрд тенге. Также в городе провели масштабные ремонтные работы сетей теплоснабжения.