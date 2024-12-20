"Бывают случаи, когда из-за ветра не выдерживают": Касымбек о падающих остановках в Астане

На брифинге СЦК акима Астаны спросили о том, как акимат решает вопрос с падающими остановками и летающими фасадами при сильном ветре, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть дома с ветхими фасадами. В частности, это ЖК "Семь бочек". Есть вопросы. Недавно при последнем сильном ветре были вопросы с общественными остановками. Это рабочие моменты, когда бывают какие-то нештатные ситуации с особым ураганным ветром или с какими-то подобными явлениями, мы оперативно стараемся все последствия ликвидировать.

Но обязательно перед зимним периодом, перед сложными погодными явлениями мы перепроверяем состояние всех остановок, объектов, связанных с большим посещением общественных мест. В случае выявления подобных дефектов, стараемся оперативно их ликвидировать. В целом, мы понимаем, исходя из практики, какие проблемы могут быть.

Все, например, эти теплые остановки, летние остановки, любые, они максимально серьезно проверяются в летний период. И мы готовим к зиме, мы готовим к периоду, когда большие ветра. Но, к сожалению, бывают иногда случаи, когда, несмотря на эти проверки, какие-то остановки заваливаются, не выдерживают этот ветер", - ответил аким Женис Касымбек.

Напомним, в ноябре в СМИ распространились кадры того, как из-за сильного ветра в одном из районов Астаны упала автобусная остановка. В акимате тогда рассказали о причинах произошедшего.

Стоит отметить, что тогда скорость ветра в столице превышала 30 м/c. Спасатели предупреждали горожан о непогоде и призывали оставаться дома.

Тогда же очевидцы сняли на видео, как сильный ветер в Астане сносил детей, идущих по улице.