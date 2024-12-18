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Пять млрд тенге потратят на борьбу с пробками в Усть-Каменогорске

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Машины стоят в пробке
Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске планируют решить проблему загруженности дорог на подъездах к Иртышскому мосту с помощью двух развязок, на строительство которых выделят более 5 млрд тенге, передает Kazinform.

План по улучшению дорожной инфраструктуры областного центра утвердили на сессии маслихата Восточно-Казахстанской области.

По данным агентства, проект предусматривает возведение развязок с обеих сторон Иртышского моста, который играет стратегическую роль в транспортной системе Усть-Каменогорска.

"Первый объект появится на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек жолы. Второй — объединит проспект Победы, Набережную имени Славского и улицу Пермитина. Работы над вторым проектом ранее уже начались, но были приостановлены из-за нехватки финансирования", — сообщили в акимате областного центра.

Ожидается, что введение в эксплуатацию развязок разгрузит ключевые участки дорог, где чаще всего случаются пробки, а также сократит время в пути не только для автомобилей, но и для общественного транспорта.

Строить развязки начнут в 2025 году.

Напомним, ранее мы рассказывали, как планируют бороться с пробками в Караганде - здесь хотят внедрить интеллектуальную систему светофоров, которая должна улучшить транспортную ситуацию в городе.

В Алматы в начале года тоже представляли свои варианты решения проблем с пробками. Специалисты советовали внедрять в городе полицентричность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2201493-pyat-mlrd-tenge-potratyat-na-borbu-s-probkami-v-ust-kamenogorske/

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