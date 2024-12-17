Токаев принял в Акорде премьера и дал ему ряд поручений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде премьер-министра Олжаса Бектенова. Заслушав отчет, президент дал премьеру ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Олжас Бектенов отчитался о ходе исполнения поручений президента по обеспечению экономического роста и совершенствованию социальной политики.

Так, он сообщил, что рост ВВП за январь-ноябрь текущего года составил 4,4%.

В рамках диверсификации экономики поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), в т. ч. металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%), химической промышленности (8,4%), а также информации и связи (5,3%).

Рост экономики в текущем году полностью обеспечен развитием ненефтяного сектора (5,1%). Вместе с тем недостижение прогнозных показателей добычи нефти отразилось на общих темпах развития экономики.

Также премьер-министр проинформировал, что в результате принятых мер по поддержке отечественных производителей и стимулированию глубокой переработки экспорт обработанных товаров вырос на 10,2%, составив 23,3 млрд долларов. Импорт товаров снижен на 3,3%, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1%, при этом наибольший прирост также отмечается в несырьевых отраслях.

Еще Олжас Бектенов представил президенту планы дальнейшего повышения деловой активности и усиления работы по улучшению качества жизни в регионах.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по повышению положительной динамики в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли. Ряд поручений дан по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, импортозамещению и обеспечению контроля над стабильностью цен на социально значимые продукты питания.

Напомним, ранее на прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вносящий корректировки в трехлетний республиканский бюджет. Отмечается, что основными задачами документа являются поддержание регионального роста, финансирование неотложных расходов и приведение параметров бюджета в соответствие с текущей экономической ситуацией.

Еще в преддверии Дня Независимости президент посетил военкомат и пообщался с призывниками, а ранее прилетал в область Жетісу, чтобы осмотреть ряд промышленных и социальных объектов региона. В рамках рабочего визита Токаев пообщался с учениками сельской школы и преподнес им подарок.