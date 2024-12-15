Нового акима города выберут сегодня в Талгаре

Выборы акима проходят сегодня, 15 декабря в Талгаре. Предыдущей глава города покинул пост после громкого убийства подростка, передает NUR.KZ.

Как ранее сообщали в ЦИК, решением территориальной избирательной комиссии Талгарского района Алматинской области выборы акима города Талгар назначены на 15 декабря 2024 года.

На пост акима Талгара претендуют трое кандидатов:

Арыстанбек Абилхаирулы , родился в 1983 году, выдвиженец от от партии Amanat. Является руководителем ТОО "Талғар тұрғын үй".

, родился в 1983 году, выдвиженец от от партии Amanat. Является руководителем ТОО "Талғар тұрғын үй". Жанибек Каденов , родился в 1991 году, выдвинут от партии НПК. Работает главным специалистом в акимате Талгарского района, в финансово-хозяйственном отделе.

, родился в 1991 году, выдвинут от партии НПК. Работает главным специалистом в акимате Талгарского района, в финансово-хозяйственном отделе. Алибек Рамазанов, родился в 1982 году, самовыдвиженец. На данный момент работает заместителем акима Бесагашского сельского округа.

Ранее в акимате сообщали, что по городу было выдвинуто 9 кандидатов, однако двое из них не соответствовали всем требованиям, а четверо позже сняли свои кандидатуры.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.