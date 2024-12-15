Нового акима города выберут сегодня в Талгаре
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Выборы акима проходят сегодня, 15 декабря в Талгаре. Предыдущей глава города покинул пост после громкого убийства подростка, передает NUR.KZ.
Как ранее сообщали в ЦИК, решением территориальной избирательной комиссии Талгарского района Алматинской области выборы акима города Талгар назначены на 15 декабря 2024 года.
На пост акима Талгара претендуют трое кандидатов:
- Арыстанбек Абилхаирулы, родился в 1983 году, выдвиженец от от партии Amanat. Является руководителем ТОО "Талғар тұрғын үй".
- Жанибек Каденов, родился в 1991 году, выдвинут от партии НПК. Работает главным специалистом в акимате Талгарского района, в финансово-хозяйственном отделе.
- Алибек Рамазанов, родился в 1982 году, самовыдвиженец. На данный момент работает заместителем акима Бесагашского сельского округа.
Ранее в акимате сообщали, что по городу было выдвинуто 9 кандидатов, однако двое из них не соответствовали всем требованиям, а четверо позже сняли свои кандидатуры.
Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.
В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200694-akima-goroda-vyberut-segodnya-v-talgare/