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Токаев одобрил правки в трехлетний бюджет

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вносящий корректировки в трехлетний республиканский бюджет, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Текст Закона публикуется в печати", – сообщила пресс-служба президента в Telegram.

Как указывается на сайте верхней палаты парламента – сената, документ направлен на корректировку бюджета 2024 года "в условиях изменения темпов экономического роста и прогнозных показателей". Отмечается, что основными задачами документа являются поддержание регионального роста, финансирование неотложных расходов и приведение параметров бюджета в соответствие с текущей экономической ситуацией.

Депутаты поясняли, что основные изменения в закон связаны с сокращением налоговых поступлений из-за снижения добычи нефти, уменьшения объемов внешней торговли и возврата НДС за 2023 год. Для компенсации – увеличиваются целевые трансферты из Национального фонда. Эти средства будут направлены на поддержку регионов, обслуживание государственного долга и финансирование зарегистрированных обязательств прошлого года.

4 декабря Акорда сообщала, что президент подписал два закона. Один из них – о гарантированном трансферте из Национального фонда: предполагалось ежегодное изъятие оттуда 2 трлн тенге. Позже стало известно, что из Нацфонда планируют дополнительно привлечь еще 2 трлн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200547-tokaev-odobril-pravki-v-trehletniy-byudzhet/

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