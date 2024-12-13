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Акиму Караганды сделали замечание после критики от горожан в соцсетях

Опубликовано:

Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Фото: instagram.com/meiram_kozhukhov

B Агентстве по делам государственной службы состоялось очередное заседание Комиссии по этике, на котором, в том числе, рассмотрели дисциплинарное дела в отношении акима Караганды, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по делам государственной службы, состоялось очередное заседание Комиссии по этике.

В нем приняли участие руководители территориальных подразделений Агентства, руководители аппаратов, сотрудники кадровых служб, а также уполномоченные по этике центральных и местных исполнительных органов.

На повестке дня обсуждены результаты анализа нарушений законодательства в сфере государственной службы.

"С начала текущего года за указанный период было проведено 497 проверок, по итогам которых выявлено 6 935 нарушений.

Анализ показал, что государственными органами допускаются нарушения при разработке должностных инструкций, наложении дисциплинарных взысканий на государственных служащих, проведении конкурсных процедур на занятие административной государственной должности и т. д.", - сообщили в АДГС.

При этом наиболее часто нарушения конкурсных процедур допускались в государственных органах Актюбинской и Павлодарской областей.

Среди нарушений в дисциплинарной практике установлены факты привлечения кадровыми службами сотрудников к дисциплинарной ответственности без проведения служебного расследования, даже если служащий не согласен с фактами нарушений. В ряде случаев сотрудники не уведомлялись о заседаниях дисциплинарной комиссии, что нарушает их права на защиту.

Наибольшее количество нарушений при наложении дисциплинарных взысканий на государственных служащих установлено в Министерстве сельского хозяйства, Комитете государственных доходов Министерства финансов, а также в государственных органах Акмолинской, Алматинской и Павлодарской областей.

Еще одной значимой проблемой является несоблюдение режима рабочего времени. Госслужащие привлекались к сверхурочной работе без надлежащего оформления. При этом отсутствие учета переработок затрудняет контроль за соблюдением трудовых прав сотрудников и может негативно сказываться на их мотивации.

В целом для улучшения ситуации Агентством разработан свод часто допускаемых нарушений законодательства в сфере государственной службы с методическими рекомендациями, представляющий собой практический инструмент для руководителей, кадровых служб и уполномоченных по этике.

В своде приведены конкретные примеры нарушений, выявленных в ходе проверок, а также рекомендации по их предотвращению. Также представлены примеры, кейсы и пошаговые алгоритмы действий для кадровых служб и уполномоченных по этике.

Документ позволяет оперативно выявлять типовые ошибки, анализировать их причины и применять эффективные меры профилактики.

В ходе заседания данные методические рекомендации были представлены государственным органам для дальнейшего использования в работе.

При этом, на заседании Комиссии по этике рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Караганды.

"В ходе проверки установлено, что действия акима Караганды дали повод для критики со стороны граждан в социальных сетях. На основании выявленных фактов Комиссией рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде "замечания", - сообщает АДГС.

Добавим, аким Караганды - активный пользователь соцсети и о своей работе зачастую рассказывает в Instagram.

Например, в конце октября Мейрам Кожухов опубликовал пост в Instagram и анонсировал важное событие, отметив, что жители его "перестанут ругать". Как рассказал Мейрам Кожухов, все дело в том, что был закончен капитальный ремонт по улице Четская. Также он сообщил, почему работы не сделали вовремя.

До этого Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта.

А в начале октября Кожухов также отреагировал на сообщения горожан о том, что в некоторых домах до сих пор нет отопления, опубликовав пост в соцсети.

Напомним, Мейрам Кожухов был назначен акимом Караганды в январе 2023 года. Ранее он работал заместителем градоначальника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200434-akimu-karagandy-sdelali-zamechanie-posle-kritiki-ot-gorozhan-v-socsetyah/

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