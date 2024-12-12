Информацию об экс-президентах в Казахстане хотят сделать секретной

В сенате одобрили изменения в некоторые законодательные акты, которые также коснулись закона "О государственных секретах", передает корреспондент NUR.KZ.

Из заключения на закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной" следует:

"В закон Республики Казахстан "О государственных секретах" помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента РК и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента РК, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах РК и членах их семей".

На заседании сената депутаты проголосовали за одобрение указанного закона. Таким образом документ далее направят на подпись президенту.

Отметим, что в настоящий момент статус бывших президентов Казахстана регламентирован соответствующей нормой закона "О президенте Республики Казахстан". В ней указаны права экс-президентов.