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Информацию об экс-президентах в Казахстане хотят сделать секретной

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Документ под грифом "Секретно"
Штамп "Секретно". Иллюстративное фото: TommL/Getty Images

В сенате одобрили изменения в некоторые законодательные акты, которые также коснулись закона "О государственных секретах", передает корреспондент NUR.KZ.

Из заключения на закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной" следует:

"В закон Республики Казахстан "О государственных секретах" помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента РК и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента РК, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах РК и членах их семей".

На заседании сената депутаты проголосовали за одобрение указанного закона. Таким образом документ далее направят на подпись президенту.

Отметим, что в настоящий момент статус бывших президентов Казахстана регламентирован соответствующей нормой закона "О президенте Республики Казахстан". В ней указаны права экс-президентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2199747-informaciyu-ob-eks-prezidentah-v-kazahstane-hotyat-sdelat-sekretnoy/

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