"Не на пятерку, надо скромнее быть": вице-премьер оценил работу правительства Казахстана за 2024 год

В кулуарах мажилиса заместителя премьер-министра Серика Жумангарина попросили оценить работу правительства Казахстана за прошедший год, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы довольно успешно поработали в этом году. ("На пятерку?" - вопрос журналиста) - На пятерку? Нет, зачем! Надо немного скромнее быть. Я думаю, что на 4 мы поработали, да.

Несмотря на паводки, которые были, нашествие саранчи, нам удалось сохранить урожай, собрать его, и в данный момент его успешно реализуют. Это те задачи, которые необходимо было сделать.

И сегодня атмосфера в зале (на заседании мажилиса - прим. ред.), которая творилась, она доброжелательная была, не было такой критики… вы представьте прошлые годы (речь о критике работы правительства депутатами - прим. ред.)", - ответил Серик Жумангарин.

Напомним, весной этого года депутат мажилиса Адиль Жубанов раскритиковал размер компенсации для пострадавших от паводков на западе страны.

Летом депутат Ерлан Саиров заявил, что некоторые члены правительства не решают стратегические задачи и обратился к Серику Жумангарину с заявлением, что саранча - не "халяльная" еда, а настоящий вредитель, и призвал членов правительства заняться делом.

Это заявление депутата прозвучало вскоре после того, как, комментируя ситуацию с нашествием саранчи в одной из областей Казахстана, зампремьера Серик Жумангарин отметил, что саранча является халяльной едой. Так, Жумангарин назвал саранчу ровесницей мамонтов и динозавров, добавив, что эти насекомые "всегда были с нами".

Добавим, также в октябре этого года депутат Даулет Мукаев озвучил критику в адрес отдельных казахстанских учителей, а также предложил ввести единый стандарт школьных учебников.