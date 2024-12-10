Могут ли Усть-Каменогорск признать зоной экологического бедствия, ответили в Минэкологии

На брифинге в СЦК главу комитета Минэкологии попросили прокомментировать предложение депутатов сената о признании Усть-Каменогорска зоной экологического бедствия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для того, чтобы признать определенный населенный пункт или приравнять определенный населенный пункт к зоне экологического бедствия, согласно статье 405-й Экологического кодекса, необходимо решение местных исполнительных органов на основании обращений жителей, общественных организаций. На сегодняшний день таких обращений ни в адрес министерства, ни в адрес акимата не поступило", - сообщил глава комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Ерболат Кожиков.

Он добавил, что при появлении такого обращения по закону необходимо будет создать спецкомиссию, которая изучит вопрос отсутствия либо необходимости признания того или иного населенного пункта зоной экологического бедствия.

Напомним, ранее в ноябре жители Усть-Каменогорска в соцсетях пожаловались на невыносимый запах, из-за которого на улице им очень сложно дышать. По словам горожан, такого в городе никогда не было.

В департаменте экологии сообщали, что по результатам замеров зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлороводорода. По другим загрязняющим веществам превышений ПДК не выявлено. Позднее в департаменте экологии ВКО сообщили, что по итогам мониторинга 25 ноября превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере не зафиксировано.

Тем не менее, как отметили экологи, ситуация осложнена неблагоприятными метеоусловиями - они способствуют накоплению загрязняющих веществ. Жителей попросили ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха.

Накануне аким ВКО прокомментировал вопрос о том, наблюдается ли в области отток жителей в связи с обострением экологических проблем и переводом времени.