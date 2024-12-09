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Заявление о ценах на продукты перед Новым годом сделали в правительстве Казахстана

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Овощной рынок
Овощи и фрукты. Иллюстративное фото: pixabay.com

В правительстве Казахстана заявили о том, что разбронирование стабфондов для стабилизации цен в предновогодние дни началось в регионах, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Сообщается, что по данным Бюро национальной статистики, за ноябрь индекс цен на непродовольственные товары составил 0,7%, на платные услуги - 0,8%, на продовольственные товары - 1,1%.

Отмечается замедление роста платных услуг, которые в 2024 году показали самый высокий подъем в связи со стартом программы "Тариф в обмен на инвестиции" (13,3% в годовом выражении).

В правительстве подчеркнули, что для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей.

По данным министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего - картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови - 2,1 тыс. т, лука - 2,2 тыс. тонн, капусты - 1,7 тыс. тонн. 

Серик Жумангарин поручил министерству сельского хозяйства совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно в предпраздничные дни.

"Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволят обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве. Все эти меры призваны сдержать предновогодний ажиотажный рост цен на основные продукты питания", - говорится на сайте правительства.

Ранее эксперты отмечали, что с начала ноября социально значимые продовольственные товары в Казахстане подорожали почти на 1%. В годовом разрезе продукты питания стоят в среднем на 0,6% дороже.

На днях сенатор Алибек Наутиев заявил, что после Нового года будет пересмотрена стоимость ГСМ, это тоже может привести к дальнейшему росту цен на продукты питания. Он также отметил, что казахстанцы тратят больше половины своего заработка на продукты питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2198037-zayavlenie-o-roste-cen-na-produkty-pered-novogodnimi-prazdnikami-sdelali-v-pravitelstve-kazahstana/

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